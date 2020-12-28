Европейская комиссия утвердила пакет в размере 70 миллионов евро, чтобы помочь финансировать доступ стран Западных Балкан к вакцинам от COVID-19, закупаемым государствами-членами ЕС.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.
Пакет будет предоставлен в виде грантов, которые помогут покрыть стоимость вакцин для приоритетных групп в регионе, а также необходимое оборудование для вакцинации.
Это позволит Западным Балканам закупить ряд вакцин по соглашениям ЕС о предварительных закупках с шестью производителями, при этом отдельные государства-члены ЕС поделятся частью своих заранее установленных доз.
Хотя ЕС продолжает поддерживать инициативу COVAX, всемирного центра по обеспечению справедливого и всеобщего доступа к вакцинам COVID-19, и все партнеры на Западных Балканах подписались на него, ожидается, что поставки вакцин по этой схеме начнутся позже, чем кампании вакцинации в ЕС.
Таким образом, доступ к ряду доз по соглашениям ЕС о закупках позволит региону начать вакцинацию параллельно с государствами-членами ЕС.
Напомним, с 27 декабря в странах Европейского союза стартует массовая вакцинация против коронавируса. Она продлится в течение трех дней - до 29 декабря. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.
Европейская комиссия утвердила пакет в размере 70 миллионов евро, чтобы помочь финансировать доступ стран Западных Балкан к вакцинам от COVID-19, закупаемым государствами-членами ЕС.
Как сообщает Европейская правда, об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.
Пакет будет предоставлен в виде грантов, которые помогут покрыть стоимость вакцин для приоритетных групп в регионе, а также необходимое оборудование для вакцинации.
Это позволит Западным Балканам закупить ряд вакцин по соглашениям ЕС о предварительных закупках с шестью производителями, при этом отдельные государства-члены ЕС поделятся частью своих заранее установленных доз.
Хотя ЕС продолжает поддерживать инициативу COVAX, всемирного центра по обеспечению справедливого и всеобщего доступа к вакцинам COVID-19, и все партнеры на Западных Балканах подписались на него, ожидается, что поставки вакцин по этой схеме начнутся позже, чем кампании вакцинации в ЕС.
Таким образом, доступ к ряду доз по соглашениям ЕС о закупках позволит региону начать вакцинацию параллельно с государствами-членами ЕС.
Напомним, с 27 декабря в странах Европейского союза стартует массовая вакцинация против коронавируса. Она продлится в течение трех дней - до 29 декабря. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.