Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сомневается, что в обозримом будущем Беларусь будет развиваться в прозападном направлении. Российская Федерация слишком глубоко проникла в нее.

Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Internationale Politik.

По его словам, влияние западных страны на события в Беларуси крайне ограничено.

– В любом случае, я не вижу, как Беларусь может развиваться в прозападном направлении в обозримом будущем. России удалось настолько глубоко проникнуть в белорусскую элиту, экономику, общество и политику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы, что кардинального изменения ситуации вряд ли можно ожидать, даже если (Александра, - прим.) Лукашенко в какой-то момент сменит другой лидер, - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что сегодняшнее народное движение в Беларуси находится на перепутье: оставаться верным мирному протесту в традициях Махатмы Ганди или радикализоваться под репрессиями режима.

– В любом случае демократическая часть белорусского общества переживает процесс созревания, что, однако, потребует высокой цены. Это цена, которую такие страны, как Украина, Польша и страны Балтии, должны были заплатить в своей борьбе за независимость и демократию, - добавил Кулеба.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля.