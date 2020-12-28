Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля.

Об этом сообщается в телеграм-канале Пул Первого.

Всебелорусское народное собрание (подобное съездам КПСС – прим.) - это общее собрание представителей правительства Беларуси, руководителей предприятий и представителей других отраслей экономики. Традиционно проводится каждые пять лет перед очередными президентскими выборами. Но в 2020 году до выборов этого не произошло.

В начале декабря Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. По мнению аналитиков, таким шагом Лукашенко может формально покинуть пост президента, но остаться главой или председателем Всебелорусского собрания.

Напомним, ранее сообщалось, что польская контрразведка якобы пыталась завербовать беларусских дипломата и военного. Оба отказались от сотрудничества.