Польская контрразведка якобы пыталась завербовать беларусских дипломата и военного. Оба отказались от сотрудничества.
Об этом было рассказано в сюжете беларусского телевидения.
Утверждается, что поляки пытались склонить «шантажом, подкупом и угрозами» к сотрудничеству беларусов. Дипломат отказался от этого и его сразу же попросили покинуть беларусскую дипломатическую миссию в Польше.
Военному предлагали стать информатором. Он проходил в Польше языковые курсы и также отказался от работы на польские спецслужбы, после чего сообщил о ситуации властям Беларуси.
Министерство иностранных дел Беларуси уже отреагировало на инциденты. В сюжете утверждается, что в Польше якобы признали попытки вербовки и «попытались замять скандал».
Напомним, Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
|
Бюджетная проблема - как у всех отнять, чтобы каждому прибавитьАлександр Жолобецкий
|
Перші – не завжди найкращіСтанислав Мартиросов
|
Чим запам’ятався 2020 рік у миколаївських ЗМІ: коронавірус та вибориКатерина Середа
|
Піклування про дітей наших героїв - наш обов'язокИлья Шполянский
Польская контрразведка якобы пыталась завербовать беларусских дипломата и военного. Оба отказались от сотрудничества.
Об этом было рассказано в сюжете беларусского телевидения.
Утверждается, что поляки пытались склонить «шантажом, подкупом и угрозами» к сотрудничеству беларусов. Дипломат отказался от этого и его сразу же попросили покинуть беларусскую дипломатическую миссию в Польше.
Военному предлагали стать информатором. Он проходил в Польше языковые курсы и также отказался от работы на польские спецслужбы, после чего сообщил о ситуации властям Беларуси.
Министерство иностранных дел Беларуси уже отреагировало на инциденты. В сюжете утверждается, что в Польше якобы признали попытки вербовки и «попытались замять скандал».
Напомним, Беларусская автокефальная православная церковь предала анафеме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.