Компания Nord Stream 2 заявила о завершении строительство участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии. Строительство продолжалось с начала декабря после годичного перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание DPA.

Ожидается, что в середине января Nord Stream 2 начнет строительство газопровода в водах Дании. Прокладкой труб, как и в Германии, будет заниматься российское судно «Фортуна».

Однако в компании Nord Stream 2 в ответ на запрос DPA отказались официально комментировать свои дальнейшие планы. Как отметили в компании, вся информация будет сообщена «в должное время».

Прокладка российского трубопровода «Северный поток-2» возобновилась в водах Германии 11 декабря. Прокладкой труб занималось российское судно «Фортуна». Строительство было заморожено из-за американских санкций.