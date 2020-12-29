Иранская сторона до сих пор не передала Киеву проект технического отчета о причинах катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который в январе прошлого года сбили иранские военные.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью ВВС News Украина

— Украинской стороне не поступал проект технического отчета, подготовленный Ираном. Он обещает сделать это до конца этого года. Мы слышим эти обещания уже два месяца, — сказал Евгений Енин.

Зам главы МИД говорит, что произошло «небольшое недоразумение», когда СМИ сообщили о передаче этого отчета. В то же время тогда речь шла о видеоконференции, где страны-участницы расследования обсудили техническое расследование трагедии.

По словам Евгения Енина, окончательный отчет по катастрофе является ключевым этапом установления справедливости в деле. Именно в нем должны быть выводы относительно технического состояния самолета, действий пилотов, взаимодействия иранских гражданских специалистов тегеранского аэропорта и военных, которые отвечали за ПВО и тому подобное.

Ставить вопрос компенсаций можно будет тогда, когда будут точно определены причины крушения, а виновные будут привлечены к ответственности.

— К сожалению, мы вынуждены констатировать недостаток доверия в отношениях наших государств. Мы предлагали Ирану создать совместную следственную группу. Настаивали на проведении совместных следственных действий с участием украинских и иранских следователей и прокуроров. Пока данные ими обещания остались на бумаге, – подытожил Евгений Енин.

Ранее Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в катастрофе самолета «Международных авиалиний Украины». Средства на компенсации хотели выделить из фонда национального развития.