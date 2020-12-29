Палата представителей США преодолела вето президента на законопроект об оборонном бюджете (NDAA-2021), предусматривающий санкции против Nord Stream 2 и помощь Украине.

Для полного утверждения документа его также должен поддержать Сенат США, передает Укринформ.

Во время голосования в понедельник по меньшей мере 322 конгрессмена высказались за документ, 87 выступили против. Чтобы обойти блокировку президента, от каждой палаты американского Конгресса нужно не менее двух третей голосов.

Напомним, проект оборонного бюджета США на 2021 год был принят обеими палатами Конгресса в этом месяце. Однако после того, как документ был передан на подпись в Белый дом, президент Дональд Трамп 23 декабря применил право вето.