В «Слуге народа» считают историческими достижениями Верховной Рады в 2020 году открытие рынка земли, легализацию игорного бизнеса, принятие законов о деривативах и о внутреннем водном транспорте, а также завершение первого этапа реформы децентрализации.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

— Если проанализировать наши собственные ожидания и реализацию, то выполнили мы нашу программу примерно на 70%. Достижения, которые можно считать историческими, – это в первую очередь, открытие рынка земли, чего на протяжение 30 лет не могла сделать ни одна политическая сила, это также принятие закона о внутреннем водном транспорте, поскольку у нас этот вопрос не был урегулирован, то река в Украине была загружена всего лишь на 5% тогда, как в соседних странах — это 30-35%, а вообще во всем мире судоходные реки — это дольно крупный транспортный узел, через который проходит огромное количество грузов, что сохраняет в том числе и дороги, так как это самый дешевый вид транспорта, — заявил Давид Арахамия.

Среди важных решений парламента в уходящем году, со слов Арахамии, – и принятие закона о деривативах. Политик подчеркнул, что «десять лет не могли в Украине принять этот закон, который мало понятен простому гражданину, но следствия его принятия мы увидим уже в 2021 году».

Арахамия остановился и на «провалах» в работе Верховной Рады в 2020 году. При этом глава фракции полагает, что в январе 2021-го парламент приступит к реализации намеченных планов.

— Не успели с реформой СБУ, не успели создать Бюро экономической безопасности вместо фискальной службы, не успели принять во втором чтении закон о референдуме, не успели провести амнистию капиталов. Из крупных реформ это, пожалуй, все: в программе они уже практически на выходе, там 95% готовности, но из-за коронавируса пришлось отложить... Думаю, что за первый квартал мы попытаемся это догнать. И надеюсь, что программу на следующий год даже перевыполним, чтобы догнать хвост 2020-го, — отметил Давид Арахамия.

Напомним, Давид Арахамия считает, что Верховная Рада может принять законопроекто народовластии через референдум в феврале.