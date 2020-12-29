По состоянию на 10:00 29 декабря В Николаевской области зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 30500 (+200) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1330 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 54, всего выздоровели - 13740. Умерло всего от последствий COVID-19 - 505, за сутки - 7.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 106 человек.
По состоянию на 10:00 29 декабря В Николаевской области зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Из всех 30500 (+200) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 1330 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 54, всего выздоровели - 13740. Умерло всего от последствий COVID-19 - 505, за сутки - 7.
Напомним, за прошедшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 106 человек.