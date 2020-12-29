По состоянию на 10:00 29 декабря В Николаевской области зарегистрировано 200 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Из всех 30500 (+200) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 20787 (+169)

Первомайск - 998 (+2)

Южноукраинск - 993 (+3)

Вознесенск - 797 (+1)

Очаков - 477;

Арбузинский район - 258;

Баштанский район - 446 (+1)

Березанский район - 384 (+4)

Братский район - 196 (+1)

Березнеговатский район - 186;

Веселиновский район - 268;

Витовский район - 1107 (+14)

Вознесенский район - 275 (+1)

Врадиевский район - 218 (+1)

Еланецкий район - 139;

Доманевский район - 267;

Казанковский район - 343;

Кривоозерский район - 248;

Николаевский район - 396 (+2)

Новобугский район - 243;

Новоодесский район - 475;

Очаковский район - 227;

Первомайский район - 405;

Снигиревский район - 367 (1).

Заболевание COVID-19 установлен в 1330 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 54, всего выздоровели - 13740. Умерло всего от последствий COVID-19 - 505, за сутки - 7.

Напомним, за прошедшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 106 человек.