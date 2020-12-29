За прошедшие сутки, 28 декабря, в Украине зафиксировано 6 988 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 16 106 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 декабря 2020 года. В частности, заболели 324 ребенка и 337 медработников», — отметил глава Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 1 298 человек, умерли — 232, выздоровели — 16 106 человек, осуществлено тестирований за сутки — 43 585 (в том числе методом ПЦР — 25 965, методом ИФА — 17 620).

За все время пандемии в Украине заболели 1 037 362 человека, выздоровели — 681 835 человек, летальных случаев — 18 081, проведено ПЦР-тестирований — 5 511 179.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Напомним, по состоянию на 10:00 28 декабря в Николаевской области с начала эпидемии зарегистрировано 30300 случаев COVID-19.