По состоянию на 10:00 28 декабря в Николаевской области зарегистрировано 422 новых случая COVID-19.

Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.

По состоянию на 28.12.2020 из всех 30300 (+422) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

- Николаев - 20618 (+377)

- Первомайск - 996 (11);

- Южноукраинск - 990;

- Вознесенск - 796 (+9);

- Очаков - 477;

- Арбузинский район - 258;

- Баштанский район - 445;

- Березанский район - 380;

- Братский район - 195;

- Березнеговатский район - 186;

- Веселиновский район - 268 (+1)

- Витовский район - 1093 (8);

- Вознесенский район - 274 (10);

- Врадиевский район - 217;

- Еланецкий район - 139;

- Доманевский район - 267;

- Казанковский район - 343;

- Кривоозерский район - 248 (+1)

- Николаевский район - 394;

- Новобугский район - 243;

- Новоодесский район - 475;

- Очаковский район - 227;

- Первомайский район - 405 (+5);

- Снигиревский район - 366.

Заболевание COVID-19 установлен в 1326 (10) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 13686. Умерло всего от последствий COVID-19 - 498, за сутки - 8.

За последние сутки методом ПЦР обследовано - 843 человека, методом ИФА - 20.

Напомним, с 27 декабря в странах Европейского союза стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Она продлится в течение трех дней - до 29 декабря. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.