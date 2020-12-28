По состоянию на 10:00 28 декабря в Николаевской области зарегистрировано 422 новых случая COVID-19.
Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.
По состоянию на 28.12.2020 из всех 30300 (+422) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 20618 (+377)
- Первомайск - 996 (11);
- Южноукраинск - 990;
- Вознесенск - 796 (+9);
- Очаков - 477;
- Арбузинский район - 258;
- Баштанский район - 445;
- Березанский район - 380;
- Братский район - 195;
- Березнеговатский район - 186;
- Веселиновский район - 268 (+1)
- Витовский район - 1093 (8);
- Вознесенский район - 274 (10);
- Врадиевский район - 217;
- Еланецкий район - 139;
- Доманевский район - 267;
- Казанковский район - 343;
- Кривоозерский район - 248 (+1)
- Николаевский район - 394;
- Новобугский район - 243;
- Новоодесский район - 475;
- Очаковский район - 227;
- Первомайский район - 405 (+5);
- Снигиревский район - 366.
Заболевание COVID-19 установлен в 1326 (10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 13686. Умерло всего от последствий COVID-19 - 498, за сутки - 8.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 843 человека, методом ИФА - 20.
Напомним, с 27 декабря в странах Европейского союза стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Она продлится в течение трех дней - до 29 декабря. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.
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По состоянию на 10:00 28 декабря в Николаевской области зарегистрировано 422 новых случая COVID-19.
Об этом сообщили в Штабе по ликвидации последствий ЧС в Николаевской области.
По состоянию на 28.12.2020 из всех 30300 (+422) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 20618 (+377)
- Первомайск - 996 (11);
- Южноукраинск - 990;
- Вознесенск - 796 (+9);
- Очаков - 477;
- Арбузинский район - 258;
- Баштанский район - 445;
- Березанский район - 380;
- Братский район - 195;
- Березнеговатский район - 186;
- Веселиновский район - 268 (+1)
- Витовский район - 1093 (8);
- Вознесенский район - 274 (10);
- Врадиевский район - 217;
- Еланецкий район - 139;
- Доманевский район - 267;
- Казанковский район - 343;
- Кривоозерский район - 248 (+1)
- Николаевский район - 394;
- Новобугский район - 243;
- Новоодесский район - 475;
- Очаковский район - 227;
- Первомайский район - 405 (+5);
- Снигиревский район - 366.
Заболевание COVID-19 установлен в 1326 (10) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 13686. Умерло всего от последствий COVID-19 - 498, за сутки - 8.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 843 человека, методом ИФА - 20.
Напомним, с 27 декабря в странах Европейского союза стартовала массовая вакцинация против коронавируса. Она продлится в течение трех дней - до 29 декабря. В качестве вакцины будет использоваться препарат компаний Pfizer и BioNTech.