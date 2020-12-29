Украина получит 16 млн доз вакцины от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Раньше сообщалось, что будет 8 млн доз COVID-вакцины.

Об этом сказал в эфире телеканала Дом министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Он отметил, что Минздрав утвердил план вакцинальной кампании и нужно, в первую очередь, вакцинировать приоритетные группы.

– Уже не 8, а 16 млн доз вакцины... 8 млн - это количество доз, которые необходимо два раза уколоть для 4 млн граждан. Соответственно 16 млн - это будет для 8 млн граждан. Это то, что в рамках COVAX Украина получит, - сказал Олег Немчинов.

По его словам, Украина также будет планово закупать сертифицированную вакцину, и граждане, которые не находятся в приоритетных списках для вакцинации, смогут вакцинироваться.