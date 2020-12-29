В Украине могут ввести премии участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом. Кабинет министров одобрил проект указа президента.

Об этом сообщает правительственный портал.

– 28 декабря 2020 года Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о премии участникам внешнего независимого оценивания, которые получили полное общее среднее образование и получили максимальное количество баллов по результатам ВНО, - указано в сообщении.

Проект будет направлен на подпись главе государства.

Предусмотрено основание 20 ежегодных премий, которые будут выплачиваться одноразово. Каждая премия составит 5 тысяч гривен. Они будут назначаться в соответствии с результатами ВНО участников, набравших 200 баллов по двум и более учебным предметам.

Напомним, в 2020 году 447 участников основной сессии внешнего независимого тестирования сдали экзамены на максимальный балл — 200 баллов. Это вдвое больше, чем в 2019 году. Тогда ВНО на 200 составили 274 участника.