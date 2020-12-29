Глава МИД Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина не позволит Ирану легко откупиться и избежать справедливости в истории со сбитым самолетом МАУ.

Об этом он сказал в интервью газете День, сообщает Европейская правда.

— Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории, — заявил Дмитрий Кулеба.

Он добавил, если бы Украина не была жестким переговорщиком, то Иран может уже что-то достиг бы.

— Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее достигнем, — сказал Дмитрий Кулеба, добавив, что это может занять время.

В то же время дипломат подчеркнул, что в этой истории Украина не выступает сама по себе. "У нас есть партнерство пострадавших стран. Мы выступаем от их имени и с общей позицией, у нас есть координация. Но мы все сделаем для того, чтобы справедливость была неизбежной", - заверил министр.

Напомним, на этой неделе Кулеба подтвердил, что Украина до сих пор не получила от Ирана финальный технический отчет о катастрофе самолета МАУ. Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Напомним, Иранская сторона до сих пор не передала Киеву проект технического отчета о причинах катастрофы самолета авиакомпании МАУ, который в январе прошлого года сбили иранские военные.