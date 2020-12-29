Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева предложила созвать внеочередную сессию по вопросу повыешения тарифов на тепло.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Анна Замазеева отметила, что созвать сессию ее попросили депутат облсовета.

— Вчера ко мне обратились депутаты областного совета, которые обеспокоены ситуацией относительно поднятия тарифов на производство тепловой энергии, и с просьбой собрать внеочередную сессию для обращения к Президенту Украины, Премьер-министру и председателю Верховной Рады. Руководствуясь нормами, утвержденными Регламентом, согласно которым решение о созыве внеочередной сессии областного совета принимается и доводится до сведения населения и депутатов не позднее, чем за три календарных дня до пленарного заседания, предлагаю депутатскому корпусу собраться не позднее 4 января 2021. Не дожидаясь этой даты, уже 30 декабря направить от имени депутатского корпуса Николаевского областного совета обращение за подписью председателя областного совета к руководству государства относительно высказывания позиции по проблеме поднятия тарифов на производство тепловой энергии, — отметила Анна Замазеева.