Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева предложила созвать внеочередную сессию по вопросу повыешения тарифов на тепло.
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Анна Замазеева отметила, что созвать сессию ее попросили депутат облсовета.
— Вчера ко мне обратились депутаты областного совета, которые обеспокоены ситуацией относительно поднятия тарифов на производство тепловой энергии, и с просьбой собрать внеочередную сессию для обращения к Президенту Украины, Премьер-министру и председателю Верховной Рады. Руководствуясь нормами, утвержденными Регламентом, согласно которым решение о созыве внеочередной сессии областного совета принимается и доводится до сведения населения и депутатов не позднее, чем за три календарных дня до пленарного заседания, предлагаю депутатскому корпусу собраться не позднее 4 января 2021. Не дожидаясь этой даты, уже 30 декабря направить от имени депутатского корпуса Николаевского областного совета обращение за подписью председателя областного совета к руководству государства относительно высказывания позиции по проблеме поднятия тарифов на производство тепловой энергии, — отметила Анна Замазеева.
Глава облсовета напрвила главам фракций письма с предложением о созве сессии.
Напомним, в Николаеве с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на тепло.
|
Ледяной дом – или как пережить зиму в Николаеве при нынешних тарифах?Александр Жолобецкий
|
Шпагат СєнкевичаСтанислав Мартиросов
Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева предложила созвать внеочередную сессию по вопросу повыешения тарифов на тепло.
Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.
Анна Замазеева отметила, что созвать сессию ее попросили депутат облсовета.
— Вчера ко мне обратились депутаты областного совета, которые обеспокоены ситуацией относительно поднятия тарифов на производство тепловой энергии, и с просьбой собрать внеочередную сессию для обращения к Президенту Украины, Премьер-министру и председателю Верховной Рады. Руководствуясь нормами, утвержденными Регламентом, согласно которым решение о созыве внеочередной сессии областного совета принимается и доводится до сведения населения и депутатов не позднее, чем за три календарных дня до пленарного заседания, предлагаю депутатскому корпусу собраться не позднее 4 января 2021. Не дожидаясь этой даты, уже 30 декабря направить от имени депутатского корпуса Николаевского областного совета обращение за подписью председателя областного совета к руководству государства относительно высказывания позиции по проблеме поднятия тарифов на производство тепловой энергии, — отметила Анна Замазеева.
Глава облсовета напрвила главам фракций письма с предложением о созве сессии.
Напомним, в Николаеве с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на тепло.