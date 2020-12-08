В Николаеве с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на тепло.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
Так, с 1 декабря 2020 года новые тарифы вступили в действие и составляют:
На КП отмечают, что корректировка тарифов связана с изменением цен на газ, которая с транспортировкой возросла на 35%.
— Произошел рост цен на 35%. «Нафтогаз» объясняет эти изменения тем, что цена газа для производителей тепла рассчитывается за формулой, которую установил Кабинет министров Украины, а ее главным индикатором остаются результаты торгов на европейских рынках. Поэтому рост цены непосредственно влияют на стоимость отопления в Украине, — говорится в сообщении.
Напомним, «Николаевоблтеплоэнерго» запустило в работу все котельные после аварии на высоковольтной сети.
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В Николаеве с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на тепло.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
Так, с 1 декабря 2020 года новые тарифы вступили в действие и составляют:
На КП отмечают, что корректировка тарифов связана с изменением цен на газ, которая с транспортировкой возросла на 35%.
— Произошел рост цен на 35%. «Нафтогаз» объясняет эти изменения тем, что цена газа для производителей тепла рассчитывается за формулой, которую установил Кабинет министров Украины, а ее главным индикатором остаются результаты торгов на европейских рынках. Поэтому рост цены непосредственно влияют на стоимость отопления в Украине, — говорится в сообщении.
Напомним, «Николаевоблтеплоэнерго» запустило в работу все котельные после аварии на высоковольтной сети.