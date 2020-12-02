На данный момент «Николаевоблтеплоэнерго» запустило в работу все котельные после аварии на высоковольтной сети.

Об этом сообщает пресс-служба «Николаевоблтеплоэнерго».

— Все котельные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в работе!, - сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня, 2 декабря, из-за аварии на высоковольтной сети в Заводском и Центральном районе Николаева отключили электричество. Позже стало известно, что из-за аварии без отопления осталось 460 жилых домов, 14 учебных заведений, 9 детских садов, и 5 больниц города.