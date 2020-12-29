Украина может закупить до 200 тысяч доз вакцины от COVID уже в феврале. Она пойдет на вакцинацию медиков, военных и пожилых украинцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции.

По его словам, помимо поставок в рамках механизма COVAX, украинская сторона уже завершает переговоры с компаниями производителями вакцины и готовится к подписанию договоров.

– Эта работа длится с начала августа… Нам нужно привезти вакцину как можно быстрее. И мы рассчитываем реально, что в феврале бы уже будем в силах поставить вакцину и начать масштабную вакцинацию, - отметил Степанов.

Он уточнил, что речь идет о поставке 150-200 тысяч доз, поскольку в первую очередь нужно вакцинировать медиков, жильцов домов престарелых и около 45 тысяч военнослужащих на Донбассе.

Напомним, количество ПЦР-тестирований и ежедневная статистика больных COVID-19 снизились из-за того, что в Украине начали применять экспресс-тесты на антиген. Их результаты Министерство здравоохранения планирует сообщать раз в неделю.