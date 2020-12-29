Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал книгу «2014. Мгновения харьковской весны», о том, как украинским властям удалось предотвратить появление «Харьковской народной республики» после событий Майдана.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

— Книга писалась долго и трудно — потому что я хотел не просто рассказать историю первой победы в гибридной войне, не только передать настроение, нерв тех месяцев, дней и часов, а и осмыслить события в Харькове в контексте общей ситуации в стране, проанализировать сложные внешне и внутриполитические процессы в Украине и вокруг нее. Я рассказываю свою историю — так, как видел и переживал ее, как харьковчанин и как министр внутренних дел, тогда только-только пришедший на руины правоохранительной системы, — написал он.

В создании книги поучаствовали и другие авторы, «харьковчане которые принимали участие в тех событиях, переживали их как историю своего города и свою личную судьбу»

— В книге много документов — от публикаций СМИ до уникальных материалов разведки и аудиозаписей переговоров сепаратистов, полученных в рамках оперативных мероприятий — на их публикацию я получил специальное разрешение следствия, — добавил министр.

Также он подчеркнул, что в этой книге он впервые рассказывает так называемый «план по захвату Харькова и области» — электронную переписку «кураторов русской весны».

— 28 страниц по всей форме военной стратегии: захват систем коммуникаций, узлов связи, стратегических объектов инфраструктуры, СМИ, физическое уничтожение представителей власти, военных и журналистов, информационная компания и пропаганда, привлечение коллаборантов, и в итоге — создание «ХНР». Этот документ фактически явка с повинной и исчерпывающее доказательство российской военной агрессии, — заявил он.

Напомним, 17 ноября неизвестные взломали сайт Николаевской областной государственной администрации и разместили там флаг «ЛНР».