Конституционный суд планирует собраться на специальное экстренное пленарное заседание из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого.

Как отмечается в сообщении на сайте КСУ, президент может отстранять от должности лиц, которых назначает, но согласно Конституции Украины, решение об увольнении судьи КСУ принимается исключительно судом на специальном пленарном заседании.

— Ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание, —заявили в КСУ.

Как сообщалось, главе КСУ объявили подозрение по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (принуждение свидетеля к отказу от дачи показаний) Уголовного кодекса.

Подозрение связано с делом, открытым в 2013 году по факту незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Предприятие сейчас находится на территории, подконтрольной так называемой «Донецкой народной республике».

Александр Тупицкий на тот момент занимал должность главы Донецкого апелляционного хозяйственного суда. По версии следствия, он способствовал присвоению активов завода в судебном порядке.

В связи с сообщением о подозрении Офис генпрокурора направил главе государства ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности на 2 месяца.