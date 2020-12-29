Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ранее его просил об этом Офис генерального прокурора.

Об этом сообщили в Офисе Президента.

— Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса, — сказал глава государства.

Действующему главе КСУ объявили подозрение по ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) и ст. 386 (принуждение свидетеля к отказу от дачи показаний) Уголовного кодекса.

Подозрение связано с делом, открытым в 2013 году по факту незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Предприятие сейчас находится на территории, подконтрольной так называемой «Донецкой народной республике».

Александр Тупицкий на тот момент занимал должность главы Донецкого апелляционного хозяйственного суда. По версии следствия, он способствовал присвоению активов завода в судебном порядке.

В связи с сообщением о подозрении Офис генпрокурора направил главе государства ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности на 2 месяца.

Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

Вечером, 29 октября, Кабинет министров Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны обязал Национальное агентство по предупреждению коррупции восстановить доступ к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки.

На сайте Кабмина уже опубликовано распоряжение о возобновлении системы электронного декларирования. Работа системы была заблокирована решением Конституционного суда Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины. Законопроект внесен после решений КСУ 27 октября.

После чего глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.