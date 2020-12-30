Премьера Швеции Стефена Левена раскритиковали за визит в торговый центр перед Рождеством.

Как пишет «Европейская правда» со ссылкой на The Local.

Стефен Левен посетил торговый центр 20 декабря, через два дня после того, как анонсировал новые ограничения и призвал граждан проявить ответственность, чтобы помочь сдержать эпидемию.

О визите премьера в ТРЦ первым сообщил таблоид Expressen. По их информации, Стефан Левен посетил магазин часов и это был уже третий его визит в ТРЦ течение декабря.

— Он посетил Gallerian (торговый центр), чтобы забрать предварительный заказ. Этот визит тщательно планировался. Премьер придерживался рекомендаций Агентства общественного здоровья и собственных призывов избегать людных мест. Я не могу предоставить более детальный комментарий, — прокомментировал прессекретар Левена Микаэль Линдстрем в комментарии агентству TT.

В рекомендациях Агентства охраны здоровья людей просят ходить за покупками в одиночку, не тратить на это больше времени, чем необходимо, и избегать дней и часов, когда в магазинах обычно много покупателей.

Критики поступка Левена указывают на то, что пусть даже визиты в магазины не запрещены, премьер должен подать пример своим поведением.

— Действия Левена подрывают всю стратегию. Кто будет серьезно воспринимать его слова в следующий раз? — пишет Expressen в своем эдиториале. — Министры и премьеры, которые призывают нас всех воздержаться от предрождественских походов в магазины, не должны ходить туда сами, даже если они соблюдают рекомендации, — отреагировал журналист Гёран Грейдер.

Стефан Левен — уже не первый из шведских политиков, кого критикуют по такому поводу. За поход в ТРЦ на прошлой неделе раскритиковали также министра юстиции Моргана Йоханссона.

В сентябре под критикой оказалась лидер христианских демократов Эбба Буш за участие в вечеринке к юбилею друга, а также, за участие в другом юбилее — лидер Шведских демократов.

Напомним, Швеция продлила ограничение на въезд в страну для граждан не из государств Евросоюза. Запрет будет действовать до 31 марта 2021 года.