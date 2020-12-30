США осуждают приговор, вынесенный в Китае журналистке Чжан Чжань, которая в начале года рассказывала о распространении коронавируса в городе Ухань.

Об этом говорится в официальном заявлении, с которым выступил государственный секретарь США Майк Помпео, передает Укринформ.

— Мы призываем правительство КНР немедленно и без всяких условий освободить ее (Чжан Чжань - ред.). Коммунистическая партия Китая еще раз показала, что сделает все возможное, чтобы заставить замолчать тех, кто ставит под сомнение официальную линию, даже если это касается важной для общественного здоровья информации, — сказал госсекретарь США.

Он подчеркнул, что «ложь — это характерная черта» авторитарных режимов.

По словам Помпео, КПК изначально ограничивала и манипулировала информацией о вспышке COVID-19 в городе Ухань и «жестоко заставляла молчать всех смельчаков, которые рассказывали правду». Глава Госдепа заявил, что на фоне цензуры в китайских СМИ мир в значительной степени полагался на сообщения таких журналистов, как Чжан Чжань, чтобы понять истинную ситуацию в Ухане.

— Поспешный суд (над Чжан Чжань - ред.), где иностранным наблюдателям отказали в доступе, подтверждает, что КПК боится китайских граждан, которые говорят правду, — подытожил Майк Помпео.

Он добавил, что страх китайского правительства перед прозрачностью, а также постоянное подавление основных свобод «являются признаком слабости, а не силы и угрозы для всех нас».

Напомним, 37-летняя бывшая юрист Чжань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко расходились сетями. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.