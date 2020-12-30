Апелляционный военный суд в российском городе Власиха оставил под арестом украинского активиста из оккупированного Крыма Олега Приходько.

Он будет находиться в СИЗО российского Ростова-на-Дону до 16 марта 2021 года.

Об этом заявил адвокат Назим Шейхмамбетов, сообщает Радио Свобода.

По словам Шейхмамбетова, Приходько рассказал, что его перевели в другую камеру, где содержится с еще двумя людьми.

— Мы обратили внимание, что Олег Аркадьевич — пожилой человек, и содержание в следственном изоляторе, учитывая эпидемиологическую ситуацию, нарушит его права. Однако суд оставил решение Южного военного окружного суда в силе, — сообщил адвокат.

По словам Назима Шейхмамбетова, жалоб у Приходько на условия содержания и состояние здоровья нет.

— Олег Аркадьевич немного простудился, но медсанчасть изолятора оказывает ему необходимую медицинскую помощь, — рассказал адвокат.

Напомним, политзаключенный Кремля Александр Шумков вечером 24 декабря вернулся в Украину.