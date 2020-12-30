В зоне боевых действий на Донбассе вчера, 29 декабря, боевики 7 раз нарушали «всеобъемлющее перемирие». Обошлось без потерь и ранений со стороны украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, вблизи населенного пункта Водяное, расположенного на Приазовье, боевики открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Талаковки они применили станковые противотанковые гранатометы, а в районе населенных пунктов Невельское и Авдеевка — подствольные гранатометы.

В ответ на обстрелы боевиков украинские военные открывали огонь. Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через украинскую сторону ОЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

С начала текущих суток 30 декабря зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Авдеевка боевики открывали огонь из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

С начала «перемирия» (27 июля) и до вечера 29 декабря включительно Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 4 960 нарушений режима тишины, в частности, 2 080 взрывов, 589 неопределенных пролетевших боеприпасов, 61 вспышку дульного пламени, 43 осветительные ракеты и по меньшей мере 2 187 очередей и выстрелов.

В ОБСЕ нарушением считают каждый выстрел или взрыв, а в штабе ООС обстрелы одной позиции считают одним фактом нарушения.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Донбасса боевики все еще держат в плену 251 украинцев.