В американском штате Колорадо 29 декабря выявили «британский» штамм коронавируса.

Об этом сообщил губернатор Колорадо Джаред Полис на своей странице в Twitter.

— Сегодня мы выявили первый случай COVID-19 варианта B.1.1.7 в Колорадо, тот же вариант, что выявлен в Великобритании, - написал он.

По словам губернатора, заразился житель округа Элберт, который не путешествовал.

Полис заверил, что здоровье и безопасность жителей — главный приоритет.

— Мы будем очень внимательно следить за этим случаем, а также за всеми индикаторами COVID-19, - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, недавно в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть опасен, в частности, для детей.

Позже, в Японии обнаружили пять случаев так называемого «британского» штамма коронавируса. Также один случай уже подтвердили во Франции.

Первые случаи нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции.