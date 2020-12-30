В американском штате Колорадо 29 декабря выявили «британский» штамм коронавируса.
Об этом сообщил губернатор Колорадо Джаред Полис на своей странице в Twitter.
— Сегодня мы выявили первый случай COVID-19 варианта B.1.1.7 в Колорадо, тот же вариант, что выявлен в Великобритании, - написал он.
По словам губернатора, заразился житель округа Элберт, который не путешествовал.
Полис заверил, что здоровье и безопасность жителей — главный приоритет.
— Мы будем очень внимательно следить за этим случаем, а также за всеми индикаторами COVID-19, - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, недавно в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть опасен, в частности, для детей.
Позже, в Японии обнаружили пять случаев так называемого «британского» штамма коронавируса. Также один случай уже подтвердили во Франции.
Первые случаи нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции.
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В американском штате Колорадо 29 декабря выявили «британский» штамм коронавируса.
Об этом сообщил губернатор Колорадо Джаред Полис на своей странице в Twitter.
— Сегодня мы выявили первый случай COVID-19 варианта B.1.1.7 в Колорадо, тот же вариант, что выявлен в Великобритании, - написал он.
По словам губернатора, заразился житель округа Элберт, который не путешествовал.
Полис заверил, что здоровье и безопасность жителей — главный приоритет.
— Мы будем очень внимательно следить за этим случаем, а также за всеми индикаторами COVID-19, - добавил губернатор.
Ранее сообщалось, недавно в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может быть опасен, в частности, для детей.
Позже, в Японии обнаружили пять случаев так называемого «британского» штамма коронавируса. Также один случай уже подтвердили во Франции.
Первые случаи нового штамма COVID-19, который ранее выявили в Великобритании, обнаружили на территории Испании и Швеции.