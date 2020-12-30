C 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк будет закрыт для посетителей в связи с усиленными карантинными ограничениями в стране.

Об этом сообщается на странице зверинца в Facebook.

— Внимание! Срочное объявление! Согласно Приказа Управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета №119 от 21.12.2020 «О мерах по предупреждению распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2» с 8 по 25 января 2021 года Николаевский зоопарк временно закрыт для посетителей. Просим принять во внимание эту информацию при планировании посещения Николаевского зоопарка, - говорится в сообщении.

Напомним, что Кабинет Министров Украины утвердил официальную дату начала жесткого карантина, он начнется с 8 января и будет действовать до 24 января.