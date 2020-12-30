По состоянию на утро 30 декабря в Николаевской области зарегистрировано 399 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Николаевской области в Facebook.
Из всех 30 тысяч 899 подтвержденных случаев по месту жительства:
Кроме этого COVID-19 всего заболели 1 тысяча 343 (+13 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 188, всего выздоровели — 13 тысяч 928 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 508, за сутки — 3.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
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По состоянию на утро 30 декабря в Николаевской области зарегистрировано 399 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщается на странице штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Николаевской области в Facebook.
Из всех 30 тысяч 899 подтвержденных случаев по месту жительства:
Кроме этого COVID-19 всего заболели 1 тысяча 343 (+13 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 188, всего выздоровели — 13 тысяч 928 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 508, за сутки — 3.
Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.