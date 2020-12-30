По состоянию на утро 30 декабря в Николаевской области зарегистрировано 399 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Николаевской области в Facebook.

Из всех 30 тысяч 899 подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 21 043 (+256);

Первомайск — 999 (+1);

Южноукраинск — 1007 (+14);

Вознесенск — 799 (+2);

Очаков — 482 (+5);

Арбузинский район — 283 (+25);

Баштанский район — 460 (+14);

Березанский район — 403 (+19);

Братский район — 198 (+2);

Березнеговатский район — 186;

Веселиновский район — 282 (+14);

Витовский район — 1115 (+8);

Вознесенский район — 277 (+2);

Врадиевский район — 218;

Еланецкий район — 140 (+1);

Доманевский район — 267;

Казанковский район — 343;

Кривоозерский район — 248;

Николаевский район — 400 (+4);

Новобугский район — 243;

Новоодесский район — 496 (+21);

Очаковский район — 236 (+9);

Первомайский район — 405;

Снигиревский район — 369 (+2).

Кроме этого COVID-19 всего заболели 1 тысяча 343 (+13 за сутки) работника учреждений здравоохранения. Выздоровели больных за сутки — 188, всего выздоровели — 13 тысяч 928 человек. Умерло всего от последствий COVID-19 — 508, за сутки — 3.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.