Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) планирует обновить правила эксплуатации беспилотников. В частности, позволят полеты над скоплением людей, а также полеты в ночное время, если устройства будут оборудованы сигнальными огнями.

Как пишет Reuters, ранее дроны могли летать только над людьми, которые управляют устройствами. Это затрудняло их использование для коммерческих доставок.

Bloomberg также отмечает, что FAA «устранило серьезное препятствие для коммерческих доставок и обслуживания».

Дроны необходимо оборудовать системой Remote ID, что позволяет правоохранительным органам идентифицировать устройство и установить, откуда им управляют.

The Verge отмечает, что система «имеет смысл», поскольку она позволит выяснить, например, кто опасно пилотирует дрон. Reuters называет Remote ID аналогом номеров для автомобилей.

Новые правила будут опубликованы в январе 2021 года, они вступят в силу через 60 дней после этого. У производителей беспилотников будет 18 месяцев, чтобы начать выпуск беспилотников с Remote ID, а у операторов — еще год, чтобы начать использовать устройства с этой системой.

По данным FAA, в США зарегистрировано более 1,7 миллиона дронов и свыше 203 тысяч лицензированных операторов.

Напомним, что в Китае прошло уникальное световое шоу с синхронным участием 2000 дронов, поставленное для продвижения концерна Volkswagen и его электрических автомобилей семейства ID.