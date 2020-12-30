На коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что повлияло на повышение тарифа на отопление.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— В последнее время в социальных сетях распространяется информация по подготовке регионального обращения к руководству государства о необходимости снижения тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии на всеукраинском уровне. Стоит отметить, что за такой инициативой скрывается невежество в вопросе составляющих тарифа. Ведь чтобы тариф не повышался, нужно, чтобы цены на газ, транспортировку газа, электроэнергии и воды также оставались неизменными, - говорится в сообщении.
В частности, тариф на услугу по снабжению тепловой энергии имеет следующие составляющие:
Кроме этого, 1 января 2021 года по сравнению с тем, что сейчас заложено в тарифе, произойдет повышение стоимости:
Отмечается, что сейчас ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» использует тариф для населения, который был введен в действие в 2019 году, а именно 1482,5 гривен/Гкал, а его составляющие за этот период критически изменились.
— Поэтому подчеркиваем, что подобные инициативы не должны быть громкими, а требуют детального изучения. Использование экономически необоснованных тарифов просто загонит предприятия теплоэнергетики в долговую яму и ставит под угрозу существование всей сферы предоставления услуг теплоснабжения, - добавили на «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, что в Николаеве с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на тепло.
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На коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что повлияло на повышение тарифа на отопление.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— В последнее время в социальных сетях распространяется информация по подготовке регионального обращения к руководству государства о необходимости снижения тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии на всеукраинском уровне. Стоит отметить, что за такой инициативой скрывается невежество в вопросе составляющих тарифа. Ведь чтобы тариф не повышался, нужно, чтобы цены на газ, транспортировку газа, электроэнергии и воды также оставались неизменными, - говорится в сообщении.
В частности, тариф на услугу по снабжению тепловой энергии имеет следующие составляющие:
Кроме этого, 1 января 2021 года по сравнению с тем, что сейчас заложено в тарифе, произойдет повышение стоимости:
Отмечается, что сейчас ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» использует тариф для населения, который был введен в действие в 2019 году, а именно 1482,5 гривен/Гкал, а его составляющие за этот период критически изменились.
— Поэтому подчеркиваем, что подобные инициативы не должны быть громкими, а требуют детального изучения. Использование экономически необоснованных тарифов просто загонит предприятия теплоэнергетики в долговую яму и ставит под угрозу существование всей сферы предоставления услуг теплоснабжения, - добавили на «Николаевоблтеплоэнерго».
Напомним, что в Николаеве с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на тепло.