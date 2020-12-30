На коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что повлияло на повышение тарифа на отопление.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— В последнее время в социальных сетях распространяется информация по подготовке регионального обращения к руководству государства о необходимости снижения тарифов на услугу по снабжению тепловой энергии на всеукраинском уровне. Стоит отметить, что за такой инициативой скрывается невежество в вопросе составляющих тарифа. Ведь чтобы тариф не повышался, нужно, чтобы цены на газ, транспортировку газа, электроэнергии и воды также оставались неизменными, - говорится в сообщении.

В частности, тариф на услугу по снабжению тепловой энергии имеет следующие составляющие:

топливо — 63,46%;

энергоносители (вода, электроэнергия) — 5,69%;

налоги — 4,83%;

заработная плата с начислениями — 16,69%;

другое (амортизация, материалы и услуги) — 9,33%.

Кроме этого, 1 января 2021 года по сравнению с тем, что сейчас заложено в тарифе, произойдет повышение стоимости:

газа на 11%;

распределения газа на 169,9%;

электроэнергии на 52,2%;

воды на 115,5%.

Отмечается, что сейчас ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» использует тариф для населения, который был введен в действие в 2019 году, а именно 1482,5 гривен/Гкал, а его составляющие за этот период критически изменились.

— Поэтому подчеркиваем, что подобные инициативы не должны быть громкими, а требуют детального изучения. Использование экономически необоснованных тарифов просто загонит предприятия теплоэнергетики в долговую яму и ставит под угрозу существование всей сферы предоставления услуг теплоснабжения, - добавили на «Николаевоблтеплоэнерго».

Напомним, что в Николаеве с 1 декабря вступили в силу новые тарифы на тепло.