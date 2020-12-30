Верхняя палата аргентинского парламента (Сенат) поддержала законопроект о легализации абортов до 14 недели беременности. В Латинской Америке эта процедура пока разрешена только в Уругвае, Кубе и Гайане.

Об этом сообщает BBC.

Правительственный законопроект поддержали 38 сенаторов, 29 высказались против и один воздержался. Во время голосования у здания парламента находились большие толпы активистов, часть которых выступала за легализацию, а часть — против. По закону страны, закон вступает в силу после принятия Сенатом.

Исполнительный директор аргентинского отдела правозащитной организации Amnesty International Мариела Бельский заявила CNN, что новый закон открывает новую эру для прав женщин в стране. Она подчеркнула, что легализация закрепит законом то, что и так ежедневно происходит в стране.

Аргентина является одной из самых влиятельных стран в Латинской Америке, поэтому легализация абортов в этой стране может дать толчок к узакониванию этой процедуры и в других государствах региона.

Об этом заявила и представительница правозащитной организации Human Rights Watch Тамара Тарацюк Бронер. Она отметила, что принятие этого закона «пошлет региону очень сильный сигнал о том, что можно двигаться вперед с легализацией абортов — даже в католической стране, как Аргентина».

В то же время католическая церковь выступила против такого закона. Там призвали сенаторов голосовать против легализации абортов. Папа Римский, который является аргентинцем, перед голосованием написал: «Сын Божий родился изгоем, чтобы сказать нам, что каждый изгнанник — дитя Божье».

Ранее сообщалось, что Amnesty International представила 250 тысяч подписей, собранных ею со всего мира в поддержку легализации абортов в Аргентине перед решающим голосованием в Сенате.