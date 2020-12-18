В четверг Amnesty International представила 250 тысяч подписей, собранных ею со всего мира в поддержку легализации абортов в Аргентине перед решающим голосованием в Сенате.

На прошлой неделе нижняя палата Конгресса Аргентины проголосовала за легализацию абортов, что вызвало бурную реакцию среди активистов, пишет ZN.ua.

Законопроект планируют рассмотреть в Сенате верхней палаты 29 декабря при условии, что в четверг комиссия Сената даст на это разрешение.

Amnesty собрала подписи под петицией из многих стран, включая Бразилию, Канаду, Тайвань и Великобританию.

Цель состояла в том, чтобы «потребовать легализации абортов в стране и признания прав женщин и девочек» и «поддержать женское движение в Аргентине, которое годами просило легализовать добровольное прерывание беременности», — заявила Amnesty.

Законопроект позволит делать аборт до 14-й недели беременности. В настоящее время аборт на родине Папы Франциска разрешен только в случае изнасилования или опасности для жизни матери.

— Мир снова наблюдает за Аргентиной. Сенат не может снова отвернуться от тысяч женщин, которые каждый год тайно рискуют своей жизнью и здоровьем, — заявила исполнительный директор Amnesty International в Аргентине Мариэла Бельски.

Два года назад аналогичный законопроект был одобрен нижней палатой Конгресса, прежде чем он был отклонен Сенатом.

Однако состав Конгресса немного изменился после прошлогодних всеобщих выборов, когда левоцентристский президент Альберто Фернандес заменил либерала Маурисио Макри.

Маурисио Макри выступал против легализации абортов в 2018 году, хотя он поддержал дебаты по законопроекту, несмотря на массовые демонстрации против него в стране с большинством католиков.

На этот раз Маурисио Макри поддержал законопроект, но, хотя его правящая коалиция имеет большинство в Сенате, от законодателей не ожидается, что они будут голосовать по партийной линии.

По словам аналитиков, хотя некоторые члены правящей коалиции, выступающие против абортов, могут проголосовать против законопроекта, то же самое могут сделать и законодатели, выступающие за выборную оппозицию, которые хотят лишить правительство политической победы.

Напомним, после массовых протестов правительство Польши решило отложить публикацию и исполнение постановления Конституционного суда о запрете абортов в стране.