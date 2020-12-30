Николаевский морской порт поздравил жителей города и работников портовой сферы с наступающими новогодними праздниками.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

Полный текст поздравления руководства администрации Николаевского морского порта:

Уважаемые коллеги, портовики, николаевцы! Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Накануне Нового года мы подводим итоги прошедшего года и ставим новые цели на следующий. Уходящий, невозможно оценить однозначно. Для кого-то он стал настоящим испытанием на прочность, а для кого-то годом новых возможностей, реализованных проектов и желаний. Благодарим каждого из вас за понимание, взвешенность и добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей, ведь только вместе мы сможем преодолеть трудности и достичь высоких целей, которые ставим перед собой. От всей души хотим пожелать всем вам успехов и удачи в новом году, новых замыслов и верных решений, активной творческой деятельности. Хочется пожелать, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви, добра и благополучия!

Напомним, Администрация морских портов Украины подвела итоги за январь-ноябрь 2020 года и отметила, что портами Украины за этот период переработано 145,78 миллионов тонн груза. Николаевский морской порт уверенно занимает второе место по грузоперевалке и первое место по переработке растительного масла и зерновых.