В Монголии зафиксировали первый летальный случай из-за осложнения болезни COVID-19. Женщина была пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Монголии, цитирует Xinhua.

Отмечается, что умерла 76-летняя пациентка, которая проходила лечение в Баянзурхской районной больнице общего профиля Улан-Батора.

— У нее была слабость мышц грудной клетки, развитая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит C. Сопутствующим диагнозом было инфицирование COVID-19, - говорится в заявлении министерства.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7986 человек, зафиксировано 243 летальных случая, 16 355 пациентов выздоровели.