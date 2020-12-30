За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7986 человек, зафиксировано 243 летальных случая, 16 355 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 30 декабря.
В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 15 декабря, тогда выздоровело 16 150 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 045 348 человек, из них 698 190 выздоровели, летальных исходов — 18 324.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7986 человек, зафиксировано 243 летальных случая, 16 355 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 30 декабря.
В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 15 декабря, тогда выздоровело 16 150 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 045 348 человек, из них 698 190 выздоровели, летальных исходов — 18 324.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.