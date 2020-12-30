За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 7986 человек, зафиксировано 243 летальных случая, 16 355 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 30 декабря.

В Украине за сутки выздоровело рекордное количество пациентов с COVID-19. Предыдущее наибольшее значение было зафиксировано 15 декабря, тогда выздоровело 16 150 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 045 348 человек, из них 698 190 выздоровели, летальных исходов — 18 324.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

Киев — 110139 случаев;

Винницкая область — 22 242 случая;

Волынская область — 32 735 случаев;

Днепропетровская область — 58094 случая;

Донецкая область — 35 905 случаев;

Житомирская область — 38 720 случаев;

Закарпатская область — 28 065 случаев;

Запорожская область — 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область — 43 072 случая;

Киевская область — 58 535 случаев;

Кировоградская область — 8345 случаев;

Луганская область — 10 218 случаев;

Львовская область — 60 923 случая;

Николаевская область — 30 500 случаев;

Одесская область — 70592 случая;

Полтавская область — 35 788 случаев;

Ровенская область — 40 672 случая;

Сумская область — 40 305 случаев;

Тернопольская область — 33 789 случаев;

Харьковская область — 68 807 случаев;

Херсонская область — 17 497 случаев;

Хмельницкая область — 38833 случая;

Черкасская область — 38 696 случаев;

Черновицкая область — 39 815 случаев;

Черниговская область — 29 633 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.