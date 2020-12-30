Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий рассказал, что первыми отдать в концессию планируют пассажирские вокзалы Киева и Винницы.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

В частности, Мининфраструктуры в рамках пилотного проекта концессии рассматривает пассажирские вокзалы Харькова, Днепра, Винницы, Хмельницкого, Николаева, Чопа и Киева.

— Мы ожидаем крупных международных игроков, которые имеют соответствующий опыт по управлению вокзалами и готовы инвестировать. Также как и локальных инвесторов. Преимущества получат все стейкхолдеры: государство и местные органы власти — дополнительные рабочие места и налоги, а также концессионные платежи; «Укрзалізниця» — уменьшение убытков, обновление и развитие инфраструктуры; инвестор — прибыль, а потребители — качественно новое публичное пространство, а также новые услуги и дополнительный комфорт. Благодарен нашим международным партнерам за предоставленную техническую помощь по подготовке исследования по оценке готовности концессии первых 7 пилотных вокзалов и проведенный анализ рынка. Это позволит нам лучше понять специфику и нюансы реализации будущих проектов и подготовиться к их фактическому воплощению, - сказал Владислав Криклий.

По словам Владислава Криклия, министерство рассматривает как первые потенциальные концессии — вокзалы Киева и Винницы. Также решено подготовить пре-ТЭО концессии пассажирских вокзалов во Львове и Одессе.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил за передачу в концессию здания железнодорожного вокзала.

Планы о том, чтобы передать в концессию здание ж/д вокзала в Николаеве ранее уже озвучивались в Министерстве инфраструктуры Украины. Год назад министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Министерство инфраструктуры Украины планирует привлечь около 20 миллионов долларов инвестиций за счет концессии железнодорожных вокзалов в Днепре, Харькове, Николаеве, Хмельницком и Чопе.

Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ранее заявлял, что концессия является наиболее перспективным механизмом развития железнодорожного вокзала в Николаеве.