Правительство Италии не будет делать вакцинацию от коронавируса обязательной для граждан. Власти ожидают, что спрос на прививку будет высокий.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Джузеппе Конте исключил возможность обязательства по вакцинации для населения. Он уверен, что и без этого, очень многие люди будут готовы получить прививку добровольно.
— Мы даже не рассматриваем такой вариант (делать вакцинацию обязательной - прим.) Это исключено, - сказал Джузеппе Конте.
Напомним, Украина может закупить до 200 тысяч доз вакцины от COVID уже в феврале. Она пойдет на вакцинацию медиков, военных и пожилых украинцев.
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Правительство Италии не будет делать вакцинацию от коронавируса обязательной для граждан. Власти ожидают, что спрос на прививку будет высокий.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Джузеппе Конте исключил возможность обязательства по вакцинации для населения. Он уверен, что и без этого, очень многие люди будут готовы получить прививку добровольно.
— Мы даже не рассматриваем такой вариант (делать вакцинацию обязательной - прим.) Это исключено, - сказал Джузеппе Конте.
Напомним, Украина может закупить до 200 тысяч доз вакцины от COVID уже в феврале. Она пойдет на вакцинацию медиков, военных и пожилых украинцев.