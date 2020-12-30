Правительство Италии не будет делать вакцинацию от коронавируса обязательной для граждан. Власти ожидают, что спрос на прививку будет высокий.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Джузеппе Конте исключил возможность обязательства по вакцинации для населения. Он уверен, что и без этого, очень многие люди будут готовы получить прививку добровольно.

— Мы даже не рассматриваем такой вариант (делать вакцинацию обязательной - прим.) Это исключено, - сказал Джузеппе Конте.

Напомним, Украина может закупить до 200 тысяч доз вакцины от COVID уже в феврале. Она пойдет на вакцинацию медиков, военных и пожилых украинцев.