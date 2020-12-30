Суд разрешил принудительно отобрать образцы ДНК у свидетеля аварии с участием автомобиля депутата Николаевского облсовета Владислава Белавы, чтобы проверить его причастность к ДТП с пострадавшим.

Как сообщается на сайте Центрального районного суда Николаева, до этого свидетель трижды отказывался добровольно сдавать анализы для экспертизы.

Как известно, поздно вечером, 11 ноября, в районе перекрестка проспекта Героев Украины и переулка Парусный столкнулись автомобили BMW и Mitsubishi, В результате аварии водителя Mitsubishi госпитализировали в больницу, а водитель BMW с места происшествия скрылся. Позже выяснилось, что BMW принадлежит депутату Николаевского областного совета Владиславу Белаве.

Во время осмотра места аварии было сделано смывы с руля, подушки безопасности, ручки переключения передач, чтобы с помощью экспертизы установить лиц, находившихся в автомобиле.

В то же время, следствие пришло к выводу, что в салоне автомобиля, кроме других находился указанный свидетель. Прокурор выносил несколько постановлений об отборе у свидетеля биологических образцов для их сравнения с изъятыми в автомобиле BMW. Однако мужчина трижды отказывался добровольно предоставлять образцы, поскольку ему непонятны мотивы и основания отбора у него образцов.

Также он считает, что определенные лица заинтересованы в том, чтобы создать с помощью данных экспертиз искусственные доказательства его вины в совершении ДТП.

Исследовав материалы ходатайство, следственный судья Галина Подзигун разрешила следователю принудительно взять биологические образцы у свидетеля.

Как пишет «Преступности.НЕТ», речь идет о якобы прокуроре Евгение Колосе, который на момент аварии якобы находился в машине.

Напомним, друзья и родственники водителя Mitsubishi Евгения Буряка, пострадавшего в ДТП на проспекте Героев Украины 11 ноября, просят помочь в лечении мужчины. Они также просят очевидцев аварии связаться с ними.