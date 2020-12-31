В Одессе сегодня вечером автомобиль Nissan Almera съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's на проспекте Шевченко. В результате инцидента пострадали два человека.
Об этом сообщает местное издание «Думская».
Автомобиль снес ограждение вокруг McDonald's и разбросал стулья и столы по территории возле заведения. В результате инцидента пострадала посетительница заведения. Очевидцы рассказали, что пострадавшую без сознания увезли в больницу.
Водитель автомобиля также получил ранения. Его госпитализировали в 11-ю больницу города. В каком состоянии находился водитель, информации нет.
Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.
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В Одессе сегодня вечером автомобиль Nissan Almera съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's на проспекте Шевченко. В результате инцидента пострадали два человека.
Об этом сообщает местное издание «Думская».
Автомобиль снес ограждение вокруг McDonald's и разбросал стулья и столы по территории возле заведения. В результате инцидента пострадала посетительница заведения. Очевидцы рассказали, что пострадавшую без сознания увезли в больницу.
Водитель автомобиля также получил ранения. Его госпитализировали в 11-ю больницу города. В каком состоянии находился водитель, информации нет.
Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.