В Одессе сегодня вечером автомобиль Nissan Almera съехал с дороги и врезался в террасу McDonald's на проспекте Шевченко. В результате инцидента пострадали два человека.

Об этом сообщает местное издание «Думская».

Автомобиль снес ограждение вокруг McDonald's и разбросал стулья и столы по территории возле заведения. В результате инцидента пострадала посетительница заведения. Очевидцы рассказали, что пострадавшую без сознания увезли в больницу.

Водитель автомобиля также получил ранения. Его госпитализировали в 11-ю больницу города. В каком состоянии находился водитель, информации нет.

Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.