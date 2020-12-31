Ведомство федерального канцлера Германии и власти регионов намерены продлить существующие карантинные ограничения до 24 или 31 января.

Жесткий карантин в Германии планируют продлить на две-три недели, сообщает Bild.

В случае продления ограничений будут закрыты все торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, продающих жизненно необходимые товары.

Также будет запрещена работа парикмахерских, косметических, массажных и тату-салонов. Под запретом останется размещение в отелях в туристических целях.

Единства пока нет между правительством и регионами по вопросу работы школ. Ведомство канцлера настаивает на том, чтобы они оставались закрытыми, однако далеко не все федеральные земли поддерживают такую идею.

Кроме того, острые дискуссии ведутся по теме оказания помощи пострадавшим фирмам, прежде всего гостиницам и отелям.

Ранее сообщалось, что в Германии 16 федеральных земель готовятся ослабить карантин. В частности, планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год.