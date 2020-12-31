Народный депутат Украины Александр Гайду поздравил николаевцев с Новым, 2021-м, годом.

Видео поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.

В своем поздравлении политик пожелал николаевцам здоровья, мирного неба над головой и счастья в новом году.

— Дорогие друзья! Приближаются долгожданные праздники! Совсем скоро наступит 2021 год. Нас ждет необычный, яркий и стремительный год под знаком Белого металлического быка. Бык – это трудяга, упорный, сильный, действует напролом и добивается цели. Никто не будет отрицать, что уходящий год был сюрпризом! Неожиданным, спонтанным, и точно незабываемым. Мы научились ценить, преодолевать и делать выводы. В предновогодние дни как-то по-особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое — это тепло, понимание и любовь! Пусть наступающий год будет спокойным и размеренным. После високосного и непредсказуемого 2020-го. От души поздравляю с наступающими праздниками! Мира, чистого неба над головой. Искренне желаю здоровья, счастья и успехов вам и вашим близким! — сказал Александр Гайду.