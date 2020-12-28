Народный депутат Украины Александр Гайду рассказал о сложностях работы и принятии государственного бюджета на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба политика.

Как известно, 15 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О государственном бюджете Украины на 2021 год», за который проголосовало 289 народных депутатов.

В частности, Александр Гайду рассказал, что депутаты проделали большую работу над бюджетом для равномерного распределения средств, учитывая сложную ситуацию с пандемией COVID-19.

– Думаю, самый важный законопроект в нашей стране – это бюджет на следующий год, за который проголосовало 289 народных депутатов, почти конституционное большинство, из нашей депутатской фракции – 225, учитывая голос спикера Дмитрия Разумкова. Ни разу бюджет, который принимался, не удовлетворял народных депутатов. Всегда хочется сделать больше. Это непростой бюджет. Идеальный он? Точно нет. Тяжелая была дискуссия вокруг него? Очень тяжелая. Но даже в этой сложной ситуации были найдены компромиссы между различными отраслями относительно финансирования на следующий год. И это было сделано вовремя, - сказал Александр Гайду.

В свою очередь, нардеп отметил, что не полностью доволен проектом бюджета, поскольку не все пожелания были учтены при подготовке ко второму чтению.

При этом, важным изменением он назвал создание фонда для борьбы с коронавирусом.

– Меня не удовлетворяет Госбюджет-2021. Не все предложения были учтены в проекте при подготовке ко второму чтению. Однако, большим плюсом стало создание в 2021 году отдельного фонда для борьбы с коронавирусом. Никто не знает, когда закончится пандемия. Не исключаю, что мы еще раз можем пересмотреть бюджет, если будет вспышка после Пасхи или не будет ослабления карантинных норм. Мы должны думать о том, что завтра экономика должна работать и не просесть, - добавил Александр Гайду.

Доходы проекта бюджета предусмотрены в размере 1,092 триллиона гривен (+21 миллиард гривен ко второму чтению), расходы – 1,347 триллиона гривен (+13,5 миллиардов гривен).

Дефицит госбюджета по отношению к ВПП составляет 5,5% (6% к первому чтению) или 246,6 миллиардов гривен.

В частности, ресурс местных бюджетов в 2021 году составит почти 510 млрд гривен, что на 58 миллиардов больше, чем в 2020 году. Из которых 4,287 миллиарда гривен составит бюджет города Николаева.

Минимальная зарплата с 1 января 2021 года увеличиться к 6000 гривен. Увеличение до 6500 гривен пришлось перенести на 1 декабря 2021 года.

– В 2018 размер минимальной зарплаты составлял 3723 грн. Мы видим динамику, что с 2019 года минимальная ставка выросла до 4173 грн., а в 2020 до 5000 грн. и в 2021 году увеличится с 6000 грн. до 6500 грн. Более предметно вопрос повышения минимальной зарплаты до 6 500 грн можно будет обсуждать в середине 2021 года., но я понимаю, что сегодня этого недостаточно, особенно в тех условиях, в которых мы находимся, но процесс запустили и он движется - добавил Александр Гайду.

Напомним, что в четверг, 24 декабря, депутаты Николаевского городского совета с первого раза приняли бюджет на 2021 год.

Доходы бюджета Николаева определены в сумме 4 миллиарда 287 миллионов 862 тысячи 765 гривен, в том числе доходы общего фонда бюджета – 4 миллиарда 218 миллионов 33 тысячи 226 гривен и доходы специального фонда бюджета – 69 миллионов 829 тысяч 539 гривен.

Расходы бюджета Николаевской городской территориальной общины определены в сумме 4 миллиарда 385 миллионов 487 тысяч 85 гривен, в том числе расходы общего фонда бюджета – 3 миллиарда 670 миллионов 544 тысяч 533 гривен и расходы специального фонда бюджета – 714 миллионов 942 тысяч 552 гривен.