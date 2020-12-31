Об этом 31 декабря заявили так называемые главы республик «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Леонид Пасечник, передает Громадське.

К слову, 14 декабря Пушилин в эфире российского телеканала заявлял, что вакцина может поступить на территорию «ДНР» до конца текущего года.

— Конечно, мы во многом рассчитываем только на Россию, и вопрос противодействия коронавирусной инфекции здесь тоже не стал исключением. Конечно, мы на «Спутник V» рассчитываем, наш Минздрав разрабатывает эти вопросы с Министерством здравоохранения РФ, — заявлял он.

Пушилин отмечал необходимость вакцинировать как можно большее количество граждан и говорил о «выработке коллективного иммунитета у около 50-60% граждан». По его словам, в первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, преподавателей и работников социальной сферы.

— В течение всего года из России регулярно велись поставки необходимого нам медицинского оборудования и медикаментов, что позволило обеспечить контроль эпидемиологической ситуации, — говорится в заявлении Пасечника, предоставленном «РИА Новости».

Там он также намекает, что якобы Украина не пропускала на территорию «республики» гуманитарные грузы от международных организаций.

Напомним, Министерство здравоохранения заключило контракт, согласно которому Украина получит еще 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса. Это препарат производства китайской компании Sinovac Biotech. Речь идет о закупке по цене 504 гривны за дозу.