Об этом говорится в разъяснении Офиса генерального прокурора.

Там утверждают, что позиция Правового департамента Секретариата КСУ по поводу того, что положение части 3 статьи 154 Уголовно-процессуального кодекса Украины не распространяются на судей Конституционного суда и не могут быть применены к ним, — необоснованная.

— Законодательство Украины нужно применять в комплексе с учетом его бланкетных норм, содержащихся в профильных кодексах и специальных законах», — сообщает ведомство. При этом в Офисе генпрокурора уточнили, что прекращение полномочий судьи КСУ или освобождении судьи от должности «не охватывают вопросы временного отстранения судьи КСУ в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления, — говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря Президент Владимир Зеленский отстранил от исполнения обязанностей судьи главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Ранее его просил об этом Офис генерального прокурора.