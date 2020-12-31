По состоянию на 31 декабря пассажиры выкупили свыше 5,4 тысячи мест в поезда, которые будут курсировать в новогоднюю ночь.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Всего в эти праздничные сутки будут курсировать 60 пассажирских поездов. Самым популярным традиционно в это время года стало западное направление.

В «УЗ» напоминают также, что во время январского локдауна поезда продолжат курсировать, компания обещает обеспечивать все противоэпидемические меры.

Напомним, что в этом году «Укрзалізниця» рассматривает возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.