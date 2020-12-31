На норковой ферме в Радвилишском районе Литвы обнаружили вспышку коронавируса. Животные могли заразиться от больных туберкулезом работников.

Об этом сообщает Delfi.

– По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы страны, среди работников было шесть зараженных. Пробы с фермы компании Fur Farm LT, где сейчас содержатся около 55 тысяч норок, оставленных для разведения, брались с ноября, начальные их результаты были отрицательными, однако 30 декабря было подтверждено случай COVID-19, - говорится в сообщении.

Служба утверждает, что было ограничено хозяйственную деятельность больных туберкулезом работников, а 30 декабря в ведомстве приняли решение уничтожить только тех норок, которые имели симптомы коронавируса.

Напомним, около сотни норок сбежали из ферм в Дании. Некоторые из них были заражены коронавирусом и, вероятно, распространили COVID-19 среди животных дикой природы.