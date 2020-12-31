В среду, 30 декабря, на проспекте Богоявленском водитель Lexus совершил наезд на пешехода, который скончался в больнице от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что в 06:50 на пересечении проспекта Богоявленского и улице Южной 46-летний житель Николаева, управляя автомобилем Lexus RX 350, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован, где от получения телесных повреждений умер.

– По данному факту следователи начали уголовное производство по части 2 статья 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы, - говорится в сообщении полиции.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Напомним, ранее в аварии на проспекте Богоявленском в Николаеве погиб пешеход.