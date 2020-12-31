Николаевский городской голова Александр Сенкевич подвел итоги уходящего 2020-й года и поздравил горожан с наступающим 2021-м.

Видео поздравления он опубликовал на своей странице в Telegram.

Мэр в своем видео напомнил николаевцам самые важные события, которые произошли на территории города и области и о проблемах, с которым им пришлось столкнуться в уходящем году.

Городской голова также отметил, что впереди Николаев ждут новые вызовы, с которым он справится.

— Мы сильные, мы умеем прощать и помогать. В нашей крови заложен ген строителей и творцов. Я горжусь вами, горжусь вашей отважностью и целеустремленностью. С такими жителями город обречен на развитие, главное не останавливаться и двигаться вперед. В следующем году мы знаем, чего ждать, у нас есть опыт и у нас есть механизмы решения проблем. Легче не будет. Впрочем, будет уверенней и понятнее. Поддерживая друг друга мы имеем шанс сделать значительно больше. С Новым годом вас, и с Рождественскими праздниками. Все будет мои родные! До встречи в следующем году, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, Народный депутат Украины Александр Гайду поздравил николаевцев с Новым, 2021-м, годом.