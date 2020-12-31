Глава Николаевской ОГА Виталий Ким поздравил николаевцев и жителей области с Новым, 2021-м, годом.

Видео поздравления он опубликовал на своей странице в Facebook.

Виталий Ким отметил, что он надеется на то, что в следующем году закончиться эпидемия коронавируса, в стране наступит мир, а политики объединяться во имя блага страны и Николаевщины.

— Это был необычный год, год испытаний. Все мы, и я в особенности, ждем нового 2021-го года. Я надеюсь, что все плохое останется в прошлом. Я смотрю в 2021-й с надеждой, что закончится пандемия, закончатся экономические проблемы, а разные политические силы объединятся ради нас с вами, и нашего будущего. Я верю, что в следующем году мы сможем реализовать именно те проекты, которые очень нужны Николаевщине. Сейчас мы имеем шанс, я вижу множество людей у которых горят глаза, которые хотят и ждут изменений. В новом году хочу пожелать всем здоровья, мирного неба, согласия, смеха и взаимопонимания в каждой семье. С праздниками вас! — сказал Виталий Ким.