Шевченковский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в заказном похищении человека застройщику Максиму Микитасю.

Об этом сообщает Украинская Правда.

Суд избрал для Микитася содержания под стражей без определения размера залога до 27 февраля. Суд определил арестовать его в зале суда. Микитасю сообщили, что он может с 4 января в течение 5 дней подать апелляцию.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на 2 месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей. Защита Микитася отмечала, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте.

Напомним, в сентябре Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о новом подозрении бывшему народному депутату Максиму Микитасю в даче взятки за получение тендера на миллиард гривен.